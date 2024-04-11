التموين: توافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز

قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال إن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.



وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة -في بيان اليوم /الخميس/- أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في إجازة عيد الفطر المبارك.



وأشار إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين أكد استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، وتم تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية على المحال العامة والأسواق.

وأوضح أن التقرير الذي تم عرضه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضمن قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، بجانب قيام شركتي الجملة (العامة - المصرية) بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.



وتابع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر، مؤكدًا أن عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد تتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيضًا.



ولفت إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتى الآن، وتم التعامل الفوري معها وإزالة أسبابها.