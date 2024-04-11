إسرائيل تزعم أنها اغتالت ممول حماس في غزة

أعلنت قوات الإحتلال الإسرائيلية عن القضاء الناجح على من وصفوه بأنه أحد الممولين الرئيسيين لحركة حماس في غزة، ناصر يعقوب جابر ناصر. ووفقا للجيش الإسرائيلي، يُزعم أن ناصر كان مسؤولا عن تمويل جزء كبير من العمليات العسكرية لحماس في مدينة رفح جنوب غزة. ووفقا للجيش الإسرائيلي بحسب سكاي نيوز البريطانية، أكد أن ناصر قام بتسهيل تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حماس لأغراض عسكرية.

ولم تصدر حماس، بعد أي رد علني على تأكيد إسرائيل.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تقارير سابقة صادرة عن وكالة شهاب للأنباء، والتي ذكرت أن ثلاثة من أبناء أعضاء حماس قتلوا في غارة منفصلة في وقت سابق من اليوم. ومع ذلك، لم يؤكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير عندما اتصلت به سكاي نيوز.

ويؤكد ادعاء الجيش الإسرائيلي الجهود المستمرة التي تبذلها إسرائيل لاستهداف الأفراد والكيانات التي ترى أنهم يشكلون تهديدًا لأمنها. وبينما تؤكد إسرائيل أن أعمالها العسكرية هي بمثابة إجراءات دفاعية ضد عدوان حماس، فإن مثل هذه العمليات غالباً ما تؤدي إلى تأجيج التوترات في المنطقة المضطربة.

ومع استمرار التوترات، يظل الوضع في غزة محفوفا بالمخاطر، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من عواقب الصراع. وتستمر دائرة العنف بين إسرائيل وحماس في تفاقم المخاوف الإنسانية، مما يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الحاجة الملحة إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي طال أمده.

ومن المهم الإشارة إلى أن ادعاءات الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في غزة غالبًا ما تُقابل بالتشكيك من قبل السلطات الفلسطينية والمراقبين الدوليين، مما يسلط الضوء على التعقيدات والتحديات الكامنة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.