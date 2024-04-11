عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بالإسكندرية يواصل فعاليات بصمة خير لإدخال بهجة العيد على الأطفال

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية لحزب حماة الوطن

 

واصل حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية فعاليات مبادرة "بصمة خير" بزيارة وفد من أمانة اللجان المتخصصة لدور الأيتام بمختلف أحياء المحافظة وتوزيع أكثر من ألف قطعة ملابس وكعك العيد على الأطفال لإدخال البهجة عليهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي تقام برعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية وقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

رئيس مصايف الإسكندرية يتفقد انضباط العمل بالشواطئ خلال العيد

الصور الأولى لحريق مجمع سكني بسموحة شرقي الإسكندرية

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين للحزب بالإسكندرية، على أن مبادرة "بصمة الخير" تهدف إلى مشاركة الأطفال الأيتام المناسبات المختلفة بزيارتهم في دور الأيتام والتعرف على متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك استمرارا للدور الإجتماعي والخدمي الذي يقوم به الحزب في المجتمع، مضيفا أن المبادرة ليست الأولى التي تهتم بالأطفال في دور الأيتام ولكن هناك مبادرة "المبدع الصغير" التي تهتم بتنظيم الأنشطة والمسابقات للأطفال في دور الأيتام واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها على أيادي متخصصين في العديد من المجالات الفنية من الموسيقى والرسم والشعر والحكي وغيرها من الأنشطة.

وقالت الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان التوعية المتخصصة، إنها ترأست وفد من أعضاء الأمانة تضمن الأستاذة جيهان السيد، والمخرجة مي عبد الرازق، وشملت الجولة زيارة خمسة من دور الرعاية والأيتام بمختلف أحياء المحافظة لتوزيع أكثر من ألف قطة ملابس وأحذية للأطفال بمقاسات مختلفة، فضلا عن توزيع 150 كيلو من الكعك والحلوى على الأطفال، لمشاركتهم ببهجة العيد وفرحتهم بالملابس الجديدة وكعك العيد.

الاسكندرية اكتشاف مواهب المبدع الصغير أيام عيد الفطر المبارك شرقي الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

ترشيحاتنا

بسبب الأهلي | قرار مفاجئ من جوميز بعد فوز الزمالك على الاتحاد

76 هدفا.. أحمد زيزو في المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك

الله يغفر كل ذنوب الشهيد إلا واحدا .. البحوث الإسلامية يوضح

أفضل الأدعية في شهر شوال .. هل وردت مأثورات بالشرع الشريف

أحمد مجدي عن مسلسل سر إلهي: دوري كان السهل الممتنع

أمريكا: نشعر بقلق بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فوائد تناول الشاي باللبن مرة واحدة يوميا

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ