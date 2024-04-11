حماة الوطن بالإسكندرية يواصل فعاليات بصمة خير لإدخال بهجة العيد على الأطفال

واصل حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية فعاليات مبادرة "بصمة خير" بزيارة وفد من أمانة اللجان المتخصصة لدور الأيتام بمختلف أحياء المحافظة وتوزيع أكثر من ألف قطعة ملابس وكعك العيد على الأطفال لإدخال البهجة عليهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي تقام برعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية وقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين للحزب بالإسكندرية، على أن مبادرة "بصمة الخير" تهدف إلى مشاركة الأطفال الأيتام المناسبات المختلفة بزيارتهم في دور الأيتام والتعرف على متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك استمرارا للدور الإجتماعي والخدمي الذي يقوم به الحزب في المجتمع، مضيفا أن المبادرة ليست الأولى التي تهتم بالأطفال في دور الأيتام ولكن هناك مبادرة "المبدع الصغير" التي تهتم بتنظيم الأنشطة والمسابقات للأطفال في دور الأيتام واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها على أيادي متخصصين في العديد من المجالات الفنية من الموسيقى والرسم والشعر والحكي وغيرها من الأنشطة.

وقالت الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان التوعية المتخصصة، إنها ترأست وفد من أعضاء الأمانة تضمن الأستاذة جيهان السيد، والمخرجة مي عبد الرازق، وشملت الجولة زيارة خمسة من دور الرعاية والأيتام بمختلف أحياء المحافظة لتوزيع أكثر من ألف قطة ملابس وأحذية للأطفال بمقاسات مختلفة، فضلا عن توزيع 150 كيلو من الكعك والحلوى على الأطفال، لمشاركتهم ببهجة العيد وفرحتهم بالملابس الجديدة وكعك العيد.