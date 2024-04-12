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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث البحيرة تكشف لغز مقت.ل ربة منزل داخل منزلها بدمنهور

جثة ربة منزل عثر
جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث دمنهور، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمدينة دمنهور، وتبين قيام سائق بقتلها خنقا بسبب خلافات بينهما وسرقة هاتفها المحمول وشاشة التليفزيون.

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وتمكن ضباط مباحث دمنهور من القبض على المتهم ويدعى "عبد الحميد ن ع" 57 سنة سائق ومقيم مركز دمنهور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأنه تعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها بشال قماش كان يرتديه حتى فارقت الحياة وإستولى على الهاتف المحمول وشاشة التليفزيون وأرشد عن المسروقات وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا بالحادث من مأمور مركز شرطة دمنهور بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة عن بلاغ ربة منزل وتقيم مساكن الموقف باكتشافها وفاة والدتها بداخل شقتها فى ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين وجود جثمان "ع ع ف" 49 سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها داخل شقتها الكائنة بالطابق الثالث علوى ترتدى كامل ملابسها.

وتبين وجود كدمات بالوجه والأنف وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وبسؤال ابنة المجنى عليها قررت اكتشافها وفاة والدتها عقب عودتها قبل السحور وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص بوالدتها كما اكتشفت عدم وجود شاشة التليفزيون.
ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد السكران مدير المباحث ضم ضباط مباحث قسم ومركز دمنهور لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة  والمحروقات وأمرت النيابة بحبسه والتصريح بدفن الجثة.

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