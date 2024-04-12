إنشاء 3 مصانع جديدة للأسماك داخل ميناء الصيد برشيد

يعد مشروع ميناء الصيد برشيد ، من أهم المشروعات الجديدة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى محافظة البحيرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

و تتضمن أعمال ميناء الصيد الجديد بمدينة رشيد والذى يتم إقامته على مساحة 48 ألف متر بتكلفة 600 مليون جنيه، ويشتمل على الإنتاج السمكى ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.

كما يتضمن مشروع الميناء الجديد، إقامة 3 مصانع للثلج وتعليب الاسماك وشباك الصيد بالإضافة إلى رصيف لمراكب الصيد يستوعب حوالى 60 مركب فى الساعة ورصيف أخر لصيانة المراكب بكامل معداته وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.

ويضم الميناء الجديد، إنشاء ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبنى جمركى وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود بالإضافة إلى استراحات للعمال وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحى وخزانات للمياه العذبة.