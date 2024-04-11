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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط محطتي وقود توقفتا عن العمل دون إذن

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  محمد عبد العال بشن عدة حملات تموينية على المخابز البلدية تحت إشراف سمير البلكيمي أسفرت بمراكز كفر الدوار و المحمودية و الرحمانية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 5 لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن ومحطتي وقود توقفتا عن العمل بدون إذن كما تم تحرير 14 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

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وفى ذات السياق تم تنفيذ حملات مماثلة بمراكز وادى النطرون وشبر اخيت و الدلنجات أسفرت عن ضبط 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن و 7 لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات  كما تم تحرير 12محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين.

 

وبمراكز دمنهور وادكو وأبو حمص تم ضبط 12 مخبزا قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن و8 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات و7 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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