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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى لحادث مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

حصل موقع "صدى البلد " على الصور الأولي لحادث مصرع  5 أشخاص  واصابة 2 من أسرة واحدة، في حادث على طريق منشية الهلباوي من طريق سيدي غازي أبو المطامير نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد انقلاب سيارة جرار به مقطورة ومحمل بمحصول البنجر على تروسيكل محمل بـ 7 أشخاص أبوين وخمسة أطفال.

 وأسفر الحادث عن إصابة الأبوين ووفاة الخمسة الأطفال أعمارهم أربعة سنوات وطفلين خمسة سنوات وطفل ستة سنوات وطفل سبعة سنوات، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار، وتم الدفع بلودر لرفع أثار الحادث وجاري المتابعة.

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام، وهم أحمد ربيع عبدالله عبيدة 35 عاما و عبد الجيد عبد الرحيم عبد المولى 32 عاما حالات الوفاة تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وهم ربيع أحمد ربيع عبدالله 5 سنوات و آدم أحمد ربيع عبدالله 4 سنوات ، و علي محمد ربيع عبدالله  5 سنوات ، و ياسين عبد الجيد إبراهيم 5 سنوات ، و محمود عبد الجيد إبراهيم 4 سنوات.

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الجرار اتقلب فوق التروسيكل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة

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تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق منشية الهلباوي من طريق سيدي غازي أبو المطامير نطاق مركز كفر الدوار، بانقلاب سيارة جرار به مقطورة ومحمل بمحصول البنجر على تروسيكل محمل بـ 7 أشخاص.


 

وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وبالفحص تبين وفاة 5 أشخاص وإصابة الأبوين، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر. 

البحيرة 7 أشخاص أسرة واحدة إصابة 7 أشخاص حادث مصرع مستشفى كفر الدوار العام

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