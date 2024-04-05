11 نوع بلح .. البحيرة تستعد لـ مهرجان التمور الدولى الثامن في إدكو

عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إجتماع لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمهرجان التمور الدولى الثامن بمدينة ادكو بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مجد القاضى المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعه و ممثل الشركة المنظمه لمهرجان التمور والوفد المرافق لهم و محمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو ، محمود السنهورى مدير عام الشئون الاقتصادية وكافة الجهات المعنية.

ذلك فى إطار الإستعداد لإقامة مهرجان التمور الدولى الثامن بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ اكتوبر القادم.

قام رئيس مركز ومدينة ادكو بمرافقه الوفد المنظم للمهرجان لزيارة المواقع المقترح إقامة مهرجان التمور عليها وهى شاطىء إدكو والنادي الإجتماعى ونادى المعدية الرياضى وإحدى القاعات .

و خلال الإجتماع أكد السكرتير العام للمحافظة على إهتمام الدولة المصرية بقطاع التمور، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تستعد لاستقبال مهرجان التمور هذا العام ، حيث تحتل المحافظة المرتبة الأولى على مستوي الجمهورية فى إنتاج البلح الرطب،كما تنتج 11 نوعًا أشهرها الزغلول والسماني، ويبلغ عدد النخيل بها أكثر من مليون و350 ألف نخلة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 270 ألف طن، كما تتميز مدينتا إدكو ورشيد، بانتشار زراعة النخيل خاصة أصناف البلح الطري الذي تجود به المناطق الشمالية من مصر، وينتجان أكثر من 90 ٪ من الإنتاج الإجمالي لمحافظة البحيرة.