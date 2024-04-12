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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد المبارك بالبحيرة

إقبال كبير على الحدائق
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد

شهدت محافظة البحيرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك إقبالاً ملحوظاً للمواطنين على الحدائق والمتنزهات والميادين لقضاء العيد مع أبنائهم وأسرهم وسط تكثيف امني بمحيط الحدائق.

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد بالبحيرة
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد بالبحيرة 
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد بالبحيرة 
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد بالبحيرة 
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وشهدت حديقة الحيوان والنادي الاجتماعي بمدينة دمنهور توافد عدد كبير من الاهالي والشباب والأطفال منذالصباح كما انتشر الباعة الجائلين بمحيط الحدائق والمتنزهات لبيع ألعاب الأطفال وسط الأغاني لنشر روح البهجة والسرور بين الأهالي.
 

ومن جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من تواجدها بمحيط الحدائق والمتنزهات وفى الشوارع والميادين العامةبالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ، للحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها أثناء إحتفالات المواطنين بالعيد كما أنتشرت سيارات الإسعاف بمحيط أماكن الإحتفالات لتأمين الأهالي تحسباً لوقوع إصابات أثناء الاحتفالات.

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