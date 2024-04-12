روح الإنسان وزنها 1 جرام.. حقيقة تصريح مثير للجدل على السوشيال ميديا

أثارت فتوى جديدة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، صادرة من الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حينما تحدث عن روح الإنسان ووزنها.

وقال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال (كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس، وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟.

وأضاف محمد عبد السميع، في إجابته على السؤال، إن روح الإنسان عبارة عن سر يسرى فى جسد الإنسان، كما يسرى الماء فى العود الأخضر، فى تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الانسان، وكشف انها تساوى 1 جرام".

وأضاف: "العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهى فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم فى النهاية تخرج من الراس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحدا للحياة".

واستشهد بالحديث النبوى: "يا جابر ما لي أراكَ منكسِرًا ؟ قلت : يا رسولَ اللَّهِ استُشْهِدَ أبي قُتِلَ يومَ أُحُدٍ ، وترَكَ عيالًا ودَينًا ، قالَ : ( أفلَا أبشِّرُكَ بما لقيَ اللَّهُ بِهِ أباكَ ؟ ) قلتُ : بلَى يا رسولَ اللَّهِ قالَ : ما كلَّمَ اللَّهُ أحدًا قطُّ إلَّا من وراءِ حجابِه وأحيى أباكَ فَكَلَّمَهُ كِفاحًا فقالَ : يا عَبدي تَمنَّ عليَّ أُعْطِكَ قالَ : يا ربِّ تُحييني فأقتلَ فيكَ ثانيةً قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالَى : إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهم إليها لَا يُرجَعونَ قالَ : وأُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا)".