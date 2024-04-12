عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. مجازاة المسؤولين بمركز زفتى لتدني مستوى النظافة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، جولة مفاجئة تفقدية لشوارع مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وأعمال النظافة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

 

وخلال الجولة قرر محافظ الغربية، مجازاة المسؤولين بمركز ومدينة زفتى، لتدني سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير في المتابعة اليومية للنظافة ورفع الاشغالات بمركز ومدينة زفتى.

وتابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد، وشدد على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام

كما وجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

 

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الإجراءات اللازمة أعمال النظافة إشغالات الكافيهات اذ الإجراءات اللازمة تهنئة بعيد الفطر ثالث أيام عيد الفطر المبارك ثالث ايام عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

ترشيحاتنا

التعليم: لا مد لإجازة عيد الفطر للطلاب.. والمدارس: عودة الدراسة الاثنين

استغاثة بالصدفة يتحبط عملية خطف مروعة في ميكروباص بالقاهرة.. تفاصيل

على خطى فرنسا.. الهند تحذر رعاياها من السفر لإيران وإسرائيل

مستشار مفتي الجمهورية يَعرض تجربة دار الإفتاء في سنغافورة

خطيب المسجد الحرام: صيام ست من شوال فضل ومنة للعباد

6000 جنيه.. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة رياضي أمريكي شهير .. اعرف السبب|تفاصيل

مقاطعة مرة أخرى| ماركة شهيرة تتعرض لتهديدات لهذا السبب.. القصة كاملة

فوائد زيت السمك للشعر| النتيجة ستدهشك

هيفاء وهبي تبهر متابعيها بفستان ساحر| شاهد

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ