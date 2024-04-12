الغربية.. مجازاة المسؤولين بمركز زفتى لتدني مستوى النظافة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، جولة مفاجئة تفقدية لشوارع مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وأعمال النظافة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

وخلال الجولة قرر محافظ الغربية، مجازاة المسؤولين بمركز ومدينة زفتى، لتدني سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير في المتابعة اليومية للنظافة ورفع الاشغالات بمركز ومدينة زفتى.

وتابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد، وشدد على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.