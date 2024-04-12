×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر

يستعرض صدى البلد في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية بداية اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع

وسجل  سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك الأهلي اليوم نحو 50.53 جنيه للشراء و 51.23 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 59.55 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  51.96 جنيه للشراء 52.48 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.43 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.95 جنيه للشراء و60.19  جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.46 جنيه للشراء 52.86 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

بلغ سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.52 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.47 جنيه للشراء و 51.62 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 60.02 جنيه للشراء و 60.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.45 جنيه للشراء 52.63 جنيه للبيع .

العملات العملات الاجنبية الدولار الجنيه الاسترليني البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

ترشيحاتنا

التعليم: لا مد لإجازة عيد الفطر للطلاب.. والمدارس: عودة الدراسة الاثنين

استغاثة بالصدفة يتحبط عملية خطف مروعة في ميكروباص بالقاهرة.. تفاصيل

على خطى فرنسا.. الهند تحذر رعاياها من السفر لإيران وإسرائيل

مستشار مفتي الجمهورية يَعرض تجربة دار الإفتاء في سنغافورة

خطيب المسجد الحرام: صيام ست من شوال فضل ومنة للعباد

6000 جنيه.. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة رياضي أمريكي شهير .. اعرف السبب|تفاصيل

مقاطعة مرة أخرى| ماركة شهيرة تتعرض لتهديدات لهذا السبب.. القصة كاملة

فوائد زيت السمك للشعر| النتيجة ستدهشك

هيفاء وهبي تبهر متابعيها بفستان ساحر| شاهد

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ