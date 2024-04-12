مكنش عليها ركاب.. عودة طائرة مصر للطيران بعد الإقلاع بسبب عطل فني

عادت طائرة مصر للطيران، من الأجواء بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار برج العرب بالإسكندرية، بسبب عطل فني أصاب الطائرة ولكنها هبطت في المطار بسلام دون أي خسائر.

بحسب مصادر مطلعة، فإن طائرة مصر للطيران أقلعت دون ركاب من مطار برج العرب متجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وبعد إقلاعها بدقائق فوجئ الطيار بعطل في الطائرة، على الفور أطلق الطيار نداء استغاثة طبقا للقوانين الدولية، وتواصل مع برج المراقبة وعادت مرة أخرى إلى مطار برج العرب بسلام دون أي خسائر سواء في جسم الطائرة أو الطاقم.

وأكدت المصادر، أن رحلة مصر للطيران وهي من طراز بوينج 737-866، لم يكن على متنها أي ركاب، حيث أقلعت من برج العرب دون ركاب لإعادة المعتمرين من جدة إلى أرض الوطن بعد إنهاء مناسب العمرة بالاراضي المقدسة.

وقالت المصادر، أن الشركة الوطنية مصر للطيـران، على الفور سيرت رحلة بديلة من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لإحضار الركاب المقرر إعادتهم على الطائرة التي عادت من الأجواء مرة أخرى إلى برج العرب لحين فحص العطل الفني.