مصر للطيران تسير جسرا جويا لإعادة 81 ألف معتمر من الأراضي المقدسة

أنهت مصر للطيران الناقل الوطنى كافة استعداداتها لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر تسيير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 إبريل الجارى.

هذا وقد تم رفع درجة الإستعداد القصوى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات.

فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بمصر للطيران والسلطات السعودية ومطارات الجمهورية على مدار 24 ساعة لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات الوصول بالإضافة إلى قيام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر .