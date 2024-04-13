مبادرة بورسعيدية لدعم الحكم الدولى محمد معروف بمسقط رأسه.. صور

قدمت منطقة بورسعيد لكرة القدم ملحمة جديدة في الدعم والمساندة للتحكيم المصري، ولعل أبرزها تلك المبادرة الأولى من نوعها لدعم الحكم الدولي محمد معروف ابن محافظة شمال سيناء الحبيبة .
كان الكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد ترأس وفد رفيع المستوى من المنطقة ولجنة الحكام للسفر إلى مدينة بئر العبد مسقط رأس الحكم الدولي.
ضم الوفد جمال نوفل المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد و سيد مراد المحاضر الدولي ود.ابراهيم فوزي رئيس لجنة الحكام بمنطقة بورسعيد و عماد يوسف المعد البدني لحكام منطقة بورسعيد والدوليان ميدو سلامة وإبراهيم محجوب وحكام الدوري الممتاز محمد الشناوي واسلام ابو العطا.
وفور وصول بعثة منطقة بورسعيد فوجئت باستقبال شعبي وذرسمي ممثلا في شيوخ قبائل سيناء ومدير مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء ولفيف من أقارب واهل الحكم الدولي.
وتحدث الجميع عن محمد معروف بشكل مميز عن نجوميته وعدالته ورحلة كفاحة مع التحكيم.
واستقبل أهل بئر العبد بعثة بورسعيد بشكل أكثر من رائع أثلج صدورنا جميعا بكرم ضيافة يفوق الوصف.