نانسي صلاح : نفسي أعمل دور شحاتة في الشارع .. فيديو

قالت الفنانة نانسي صلاح: “خرجت في مرة من مترو الأنفاق، وفضلت ماشية ورا واحدة 'شحاتة' من اللي كانوا في المترو، وسمعتها بتغني بأسلوبها لاستعطاف الناس للحصول على المال”.



وأضافت الفنانة نانسي صلاح، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تشعر بالضيق حال عدم تقديم دورها بشكل كبير، لافتة إلى أنها قدمت أداء مختلفا في بمسلسل 100 راجل.

كما وكشفت الفنانة نانسي صلاح، كواليس مثيرة عن مسلسل حدوتة منسية، مشيرة إلى أن المسلسل شهد أحداثا شيقة على مدار حلقاته.