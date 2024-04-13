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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مسيرة الفنانة الراحلة .. معلومة مهمة أكدتها شيرين سيف النصر قبل وفاتها

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الفنانة شيرين سيف النصر التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

شيرين سيف النصر 

وفاة شيرين سيف النصر

كتب "شعبان" منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة ماتت عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية".

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سبب وفاة شيرين سيف النصر

وأضاف: "ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة".

مسيرة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، كما أكدت الفنانة الراحلة في لقاء تلفزيوني سابق.

شيرين سيف النصر 

في عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت 3 مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح وانتهى زواجها بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال.

أحدث أعمال شيرين كان مسلسل “أصعب قرار” عام 2007، وفي السينما كان فيلم “أمير الظلام” عام 2002.

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