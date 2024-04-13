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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القناطر تستقبل مليون زائر باحتفالات العيد .. وإقبال على الرحلات النيلية والحدائق |صور

متنزهات القناطر الخيرية
متنزهات القناطر الخيرية

استقبلت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية أكثر من مليون زائر من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الفطر.


وتوافدت العائلات على حدائق القناطر الخيرية خلال أيام العيد ، وحرص المواطنون على الاحتفال بـالعيد والاستمتاع بالطبيعة الخلابة فى 9 حدائق منتشرة بالمدينة على مساحة 500 فدان أشهرها حديقة عفلة المطلة على النيل.


وتنوعت مظاهر احتفالات المواطنين بين الجلوس فى الحدائق تحت الأشجار البنغالية العتيقة، وتناول الأطعمة، وفضلت بعض الأسر ركوب الحنطور بينما انطلق الأطفال لتأجير الدراجات وركوب الخيل وفضَّل البعض الرحلات النيلية والجلوس على ضفاف النيل للاستمتاع بمنظر المياه.


من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية بالقليوبية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والتجمعات؛ لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أي حالات.


من جانبه، قال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بالقناطر الخيرية، التي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.


وأضاف المهندس خالد إبراهيم، مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة، التي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، مُضيفًا أنه تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.


متنزهات وحدائق القناطر الخيرية تناسب خروج جميع المواطنين على كافة مستوياتهم من جميع المحافظات المجاورة حيث يأتى إليها في الأعياد والمناسبات من كل المناطق للاستمتاع بالخضرة والماء والمناظر الخلابة وتتراوح تذكرة دخول الحدائق هنا ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها ومن هذه الحدائق «الجامع» و«التوفيقي ب» والنخيل والتوفيقي أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين وحديقة أبوقردان وعفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل.

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القناطر الرحلات النيلية الطبيعة الخلابة المسطحات الخضراء حدائق القناطر

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