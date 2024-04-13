خبير أمن المعلومات: 45 مليون خدمة تمت عبر منصة مصر الرقمية

أكد الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، أن منصة مصر الرقمية الطريقة الأكثر سهولة لحصول المواطن على الخدمة، مشيرا إلى أنه تم القيام بـ 45 مليون خدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وقال محمد عزام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في البنية التحتية التكنولوجية، مؤكدا أن منصة مصر الرقمية تعد بنية معلوماتية ضخمة، وكل خدمة يتم تقديمها يتم إعادة هيكلتها حتى يتم تقديم الخدمة بسهولة ويسر للمواطنين.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن منصة مصر الرقمية تقتل أي فرصة للفساد، مؤكدا أن منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة يمكن الحصول عليها إلكترونيا.