مستشار سابق لرئيس الوزراء: منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة إلكترونية للمواطنين

أكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، أن جميع مؤسسات الدولة شاركت في إنشاء قاعدة البيانات وهي الأكبر في أفريقيا، لافتا إلى أن لدينا قواعد بيانات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه على أحدث الأجهزة.

أوضح هاني محمود، خلال حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، أن قواعد البيانات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة ساعدت في التخطيط الجيد لمستقبل موظفي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن قواعد البيانات وتفاعلها بين كافة الجهات والهيئات تنفيذ الإحكام والتي كانت تمثل أزمة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة يمكن الحصول عليها إلكترونيا.

وتابع: "ورق البوسطة مبقاش موجود.. تم تغيير هيكل الوزارة به جزء فني وجزء آخر إداري وهو هيكل ثابت في جميع الوزرات"، موضحا أنه تم وضع مسمى وظيفي جديد وهو وكيل الوزارة الدائم للتخفيف عن الوزير وتم نقل العديد من الاختصاصات اليه.