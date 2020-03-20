جامعة طنطا الأولى إفريقيًا والثالثة عالميا في قاعدة بيانات البحوث الطبية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، فوز الجامعة بالمركز الأول إفريقيا والثالث عالميا طبقا لنسب المشاركات في إنشاء قاعدة البيانات العالمية الجديدة RELISH، والخاصة بالبحوث الطبية والبيولوجية.





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وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، إن قاعدة البيانات العالمية الجديدة ستُعزز من تطوير البحوث الطبية والحيوية والبيولوجية التي تخدم المجتمع البحثي والعلمي حول العالم.





وشارك الدكتور محمد العيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم في إنشاء قاعدة البيانات العالمية RELISH وذلك ضمن فريق بحثي دولي يتألف من 1600 باحث وخبير يمثلون 1500 جامعة من 84 دولة حول العالم.

ونشر "العيسوى" مؤخرا الورقة البحثية الخاصة بقاعدة البيانات الجديدة