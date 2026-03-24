الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

يحدث الارتجاع الحمضي عندما يصعد حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يصل بين المعدة والفم، وقد يؤدي ذلك إلى أعراض متعددة، من بينها السعال المزمن، وحرقة المعدة، والشعور بعدم الراحة في الصدر.

كيف يمكن علاج هذه الحالة؟

قد يوصي الطبيب باستخدام أدوية تُصرف بدون وصفة طبية تقلل من إفراز حمض المعدة، وتُعرف باسم مثبطات مضخة البروتون،

كما يمكن اتباع بعض العادات الصحية يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل السعال وأعراض الارتجاع، ومنها:

1-تقليل بعض الأطعمة والمشروبات: مثل الأطعمة الدهنية، الشوكولاتة، المشروبات الغازية، العصائر الحمضية، والكحول.

2-تجنب الأكل قبل النوم: يُفضل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم أو الاستلقاء بحوالي 2–3 ساعات.

3-رفع مستوى الرأس أثناء النوم: يمكن رفع رأس السرير بمقدار 15–20 سم لتقليل رجوع الحمض أثناء النوم.

4-فقدان الوزن الزائد: يساهم تقليل الوزن في تخفيف الضغط على المعدة وبالتالي تقليل الارتجاع.

5-الإقلاع عن التدخين:التدخين يزيد من تفاقم الأعراض ويؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز الهضمي.

اتباع هذه الإرشادات، إلى جانب العلاج المناسب، يساعد في السيطرة على الأعراض وتحسين جودة الحياة.

المصدر ديلي ميديكال