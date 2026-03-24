أبطال فيلم برشامة يحتفلون بنجاحه وسط الجمهور .. صور

فاجأ أبطال فيلم برشامة الجمهور للاحتفال معهم بنجاح الفيلم مساء أمس في أحدي سنيميات القاهرة .

وحرص على الحضور نجوم الفيلم هشام ماجد ومصطفى غريب وريهام عبد الغفور وفاتن سعيد مع المخرج خالد دياب والمنتج احمد دسوقي، كما حضر عرض الفيلم معهم النجوم نيللي كريم وسلمى ابو ضيف.

فيلم برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج سكاي ليميت وفيلم سكوير وبطولة كل من هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم السمرة وفدوى عابد وكمال أبو رية وعارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد أبو داوود وبدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.