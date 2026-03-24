الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 تراجعًا في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق في القاهرة وباقي المحافظات، مع تغيرات ملحوظة في أسعار الأعيرة المختلفة وكذلك الجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر

عيار 24: 7,910 جنيهات للبيع – 7,770 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6,920 جنيهًا للبيع – 6,800 جنيه للشراء.

عيار 18: 5,930 جنيهًا للبيع – 5,830 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,615 جنيهًا للبيع – 4,535 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 55,360 جنيهًا للبيع – 54,400 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه: 245,985 جنيهًا للبيع – 241,720 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 4,406.65 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,910 جنيهات للبيع و7,770 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع و6,800 جنيه للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,930 جنيهًا للبيع و5,830 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,615 جنيهًا للبيع و4,535 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,360 جنيهًا للبيع و54,400 جنيه للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق المحلية نحو 245,985 جنيهًا للبيع و241,720 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,406.65 دولار.

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 55.82 جنيه، مقارنة بنحو 52.39 جنيه في البنوك.

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

