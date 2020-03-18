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تعليم

"أزمات وكوارث" جامعة طنطا تلغي بصمة اليد لتجنب عدوى كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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احمد علي
قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن لجنة الأزمات والكوارث قامت بوضع خطة وقائية داخل كليات الجامعة المختلفة للتصدي لفيروس كورونا وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية توحيد الرسالة الإعلامية ، إضافة إلى الشفافية والمصداقية وتداول المعلومات، وسرعة إيصالها بين المسئولين.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا ، أن المرحلة الأولى من خطة التصدي لفيروس كورونا "فترة عدم تواجد الطلاب بالكليات"، تشمل تطهير المدرجات والقاعات الدراسية فورًا وغلقها لحين عودة الطلاب، وتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والحمامات والمصاعد بشكل يومي للاسطح والارضيات والاثاث، وتوفير أعداد مناسبة من الكمامات والقفازات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والاداريين والعمال بالكليات، وإلغاء البصمة اليدوية للعاملين لمنع انتقال العدوى وتنظيم مواعيد الحضور والانصراف لمنع التكدس أثناء الحضور والانصراف، ومراعاة كثافة العاملين في الغرف والتوصية بوجود مسافة بين كل موظف وآخر ، الى جانب توفير عيادة بكل كلية بها طبيب وممرضة.

كما تشمل المرحلة الثانية "فترة تواجد الطلاب بالكليات"، مسح المدرجات والقاعات الدراسية يوميًا وإخلائها من الطلاب فترة زمنية كافية بين المحاضرات لاعادة تطهيرها، وتقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وتكرار المحاضرات لمنع التكدس، والتوصية بوجود مسافة بين كل طالب وآخر ، والتهوية اللازمة للقاعات والمدرجات لتجديد الهواء باستمرار بفتح الشبابيك، وعدم استخدام القاعات المغلقة التهوية (تهوية صناعية)، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية للعمال على النظافة، وتنظيم حملات توعية للحد من طرق نقل العدوى، ونشر ثقافة السلام بدون ملامسة عند إقامة اى فعاليات بالكليات، ومنع التكدس ووجود مسافة كافية بين الحضور.
"أزمات وكوارث" جامعة طنطا تلغي بصمة اليد لتجنب عدوى كورونا
"أزمات وكوارث" جامعة طنطا تلغي بصمة اليد لتجنب عدوى كورونا
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