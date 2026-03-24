الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: يحرم استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض دون إشراف طبي

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة تتعلق بالضوابط الشرعية لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي، وتحديداً ما يخص حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض. 

وجاءت هذه الفتوى لتجيب على تساؤل جوهري يشغل الكثيرين في ظل الطفرة الرقمية الحالية، وهو: ما حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض؟

وأوضحت الدار، من خلال بياناتها المنشورة عبر صفحاتها الرسمية، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبت في تشخيص الأمراض بشكل قاطع دون إجراء كشف طبي حقيقي، وكذلك تحديد الأدوية والبروتوكولات العلاجية دون تدخل مباشر أو إشراف دقيق من طبيب مختص، هو أمر محرم شرعاً. 

واستندت الفتوى في هذا الحكم إلى أن مثل هذه الممارسات تنطوي على تعريض النفس البشرية لمخاطر الضرر والهلاك، وهو ما تتصدى له مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما شددت دار الإفتاء المصرية على أن هذا المنع يأتي اتساقاً مع مبدأ الاختصاص الذي أرست الشريعة قواعده وحرصت على حفظه، مؤكدة أن التشخيص والعلاج هما مسؤولية تقع على عاتق أهل الذكر والمتخصصين في الطب، ولا يجوز استبدال الرؤية الطبية البشرية المباشرة ببرمجيات آلية قد تخطئ في تقدير الحالة الصحية، مما يترتب عليه مفاسد تضر بصحة الإنسان وحياته.

هل الزواج في شوال حرام ؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين يقول فيه: ما حكم الزواج في شهر شوال؟ حيث أخبره بعض الناس أن الزواج في هذا الشهر مكروه، متسائلًا عن مدى صحة هذا الاعتقاد وأسبابه.

وأوضحت الدار في ردها أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، بل الثابت في السنة النبوية أن الزواج في شهر شوال أمر جائز بل ومستحب، مستندة إلى ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر شوال، وبنى بها في الشهر ذاته، وكانت ترى في ذلك دلالة واضحة على فضل هذا التوقيت، حتى إنها كانت تفضل أن يتم زواج النساء من أهلها خلاله.

وأضافت دار الإفتاء أن كتب السيرة والتاريخ ذكرت أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال، وهو ما يؤكد بوضوح انتفاء أي شبهة كراهة تتعلق بهذا الشهر، بل يعزز القول باستحباب الزواج فيه.

دار الإفتاء الذكاء الاصطناعي تشخيص الأمراض فتوى شرعية إشراف طبي

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

