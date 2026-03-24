قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أسماء عبد الحفيظ

في ظل انتشار مشكلات الكلى، وعلى رأسها حصوات الكلى، يطرح الكثيرون سؤالًا مهمًا: هل الحليب صديق للكلى أم عدو خفي يزيد من تكوّن الحصوات؟ الإجابة ليست بسيطة كما يعتقد البعض، بل تحمل مفاجآت علمية قد تغير مفاهيم شائعة.

أولًا: ما هي حصوات الكلى؟

حصوات الكلى هي ترسبات صلبة تتكوّن داخل الكلى نتيجة تجمع معادن وأملاح، أشهرها أكسالات الكالسيوم. وقد تسبب آلامًا شديدة عند تحركها داخل الجهاز البولي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

هل الحليب يسبب حصوات الكلى؟

الاعتقاد الشائع أن الحليب يسبب الحصوات بسبب احتوائه على الكالسيوم، لكن الأطباء يؤكدون أن هذا الاعتقاد غير دقيق.

 في الحقيقة، الحليب قد يساعد في الوقاية من الحصوات وليس العكس.

كيف يحمي الحليب من الحصوات؟

يحتوي الحليب على الكالسيوم الذي يرتبط بالأوكسالات في الأمعاء، مما يقلل امتصاصها ووصولها للكلى.
هذا يقلل من تكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم، وهي الأكثر شيوعًا.
تناول الكالسيوم من مصادر طبيعية مثل الحليب أفضل بكثير من المكملات.


متى يصبح الحليب ضارًا؟

رغم فوائده، قد يتحول الحليب إلى عامل خطر في بعض الحالات:

الإفراط في تناوله
زيادة الكالسيوم بشكل مفرط قد تؤدي إلى زيادة ترسبه في الكلى.
تناول مكملات الكالسيوم بكثرة
خاصة بدون إشراف طبي.


قلة شرب الماء
وهي من أهم أسباب تكوّن الحصوات بغض النظر عن الحليب.
وجود تاريخ مرضي سابق


لبعض أنواع الحصوات النادرة التي تتأثر بالكالسيوم.


رأي الأطباء

يوصي الأطباء بما يلي:

  • تناول الحليب ومنتجات الألبان باعتدال.
  • عدم تجنب الكالسيوم الطبيعي خوفًا من الحصوات.
  • شرب كميات كافية من الماء يوميًا.
  • تقليل الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والمكسرات عند المعرضين للإصابة.
كيف يحمي الحليب من الحصوات الحليب الحصوات حصوات الكلى حصوات الكلى معادن وأملاح الجهاز البولي

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

