إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم الحادي عشر والثاني عشر بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٨ أسفرت عن إزالة ٢٠ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتى تم رصدها بالمتغيرات المكانية بمساحة ٦٦٠ متراً و ٣ فداناً و ٤ قيراطاً.

أشار المحافظ أنه تم إزالة ٨ حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة ٣ فداناً و ٤ قيراطاً بمراكز ( بلبيس - أبو حماد ) كما أسفرت الحملة عن إزالة ١٢ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ٦٦٠ متراً .

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.