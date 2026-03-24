انتظام العمل بالمصالح الحكومية بالشرقية عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية انتظام سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

والتزام العاملون بالحضور في المواعيد الرسمية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.

جاء ذلك خلال متابعته مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والهيئات الحكومية، للتأكد من انتظام العمل بالدواوين، وتواجد جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بمواقعهم لاستئناف العمل بكامل طاقتهم، وتم التأكيد على ضرورة سرعة إنجاز مصالح المواطنين، وتقليل زمن تقديم الخدمة، والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لم تتلقَّ أي بلاغات أو إخطارات بوقوع أحداث طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن ذلك يعكس كفاءة خطة التأمين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الحملات الميدانية لم تتوقف خلال أيام العيد بل تم تنفيذ خطة متكاملة للحفاظ على مستوى النظافة، والتعامل الفوري مع أي تراكمات، خاصة بالمناطق التي شهدت تواجداً كثيفاً من المواطنين خاصه بالحدائق والمنتزهات العامة لقضاء اجازة العيد في أجواء احتفالية مميزة.

ووجّه المحافظ باستمرار رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر العام، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين، مؤكداً أن العمل مستمر على قدمٍ وساق لتحقيق تحسن ملموس ومستدام في مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

واطمأن المحافظ علي انتظام سير العمل بكافة القطاعات الحيوية،حيث تشهد المواقف العمومية انتظامًا في حركة نقل المواطنين، واستقرارًا في عمل المخابز، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، إلى جانب انتظام حركة البيع والشراء بالأسواق دون أي معوقات، مؤكداً انتظام تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انتظام عمل مرفق الإسعاف واستعداده للتعامل مع أي حالات طارئة، فضلًا عن متابعة الحالة المرورية بالشوارع للتأكد من السيولة وتحقيق الانضباط.

وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتوازي إستمرار تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء فضلاً عن مراجعة تراخيص المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.