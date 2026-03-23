ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري
حرب إيران تشعل حسابات القوى الكبرى.. روسيا بين مكاسب اقتصادية وخسائر جيوسياسية
يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران
البترول: فالاريس دي إس 12 تصل مصر لحفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط
متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب
أمين التعاون الخليجي والمفوضة الأوروبية للبحر المتوسط يناقشان الإعتداءات الإيرانية
بعد تصريحات ترامب بشأن إيران.. نتنياهو: إسرائيل سنمنع التوصل إلى اتفاق سيئ
وكيل اقتصادية الشيوخ: تصريحات ترامب تخفف التوتر مؤقتا وتربك أسواق الطاقة والذهب
نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون 5 أيام أو أقل
تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام تنقذ 9 مصابين بجلطات بالشرايين التاجية

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور حسام عطية استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة، والدكتور أحمد رأفت استشاري القلب والقسطرة، والدكتور باسم ناجي، والدكتور محمد زايد، والدكتور أحمد طارق، أخصائيي القلب والقسطرة، نجح في إجراء عدد ٩ عملية قسطرة قلبية لحالات مصابة بجلطات حادة بالشرايين التاجية، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام قام بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى على الفور، وتم عمل القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، وفتح الشرايين التاجية وتركيب الدعامات اللازمة لإنقاذ حياتهم، مما ساهم في استعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب بصورة طبيعية، والحالات الآن مستقرة. وتتلقى الرعاية الصحية بالعناية ما بعد القسطرة، لحين تماثلهم للشفاء تماماً.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن ما يقدمه الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية، يدل على مدى تفانيهم وإخلاصهم في العمل، وحرصهم على أداء واجبهم الإنساني على مدار الساعة، خاصة في التعامل مع الحالات الحرجة، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ٣٨٣٣ حالة، منهم ٨٨ منظم دائم، وعدد ١١٩ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، وللدكتور السيد فرج أستاذ القلب بجامعة الزقازيق والمشرف الفني على الوحدة، وللدكتور ياسر أمين رئيس القسم، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولجميع السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جنوب نهر الليطاني

جانب من الحلقة

نفين مكرم: تسمم البيانات أخطر من الاختراق.. ويهدد عدالة قرارات الذكاء الاصطناعي

جانب من الحلقة

أكرم القصاص: التصعيد كان خيارًا رغم فرص التفاوض.. والحرب تهدد استقرار المنطقة

بالصور

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد