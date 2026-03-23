وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام تنقذ 9 مصابين بجلطات بالشرايين التاجية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور حسام عطية استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة، والدكتور أحمد رأفت استشاري القلب والقسطرة، والدكتور باسم ناجي، والدكتور محمد زايد، والدكتور أحمد طارق، أخصائيي القلب والقسطرة، نجح في إجراء عدد ٩ عملية قسطرة قلبية لحالات مصابة بجلطات حادة بالشرايين التاجية، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام قام بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى على الفور، وتم عمل القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، وفتح الشرايين التاجية وتركيب الدعامات اللازمة لإنقاذ حياتهم، مما ساهم في استعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب بصورة طبيعية، والحالات الآن مستقرة. وتتلقى الرعاية الصحية بالعناية ما بعد القسطرة، لحين تماثلهم للشفاء تماماً.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن ما يقدمه الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية، يدل على مدى تفانيهم وإخلاصهم في العمل، وحرصهم على أداء واجبهم الإنساني على مدار الساعة، خاصة في التعامل مع الحالات الحرجة، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ٣٨٣٣ حالة، منهم ٨٨ منظم دائم، وعدد ١١٩ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، وللدكتور السيد فرج أستاذ القلب بجامعة الزقازيق والمشرف الفني على الوحدة، وللدكتور ياسر أمين رئيس القسم، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولجميع السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.