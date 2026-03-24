بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟

يظل الأسطورة ليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين وفريق انتر ميامى الأمريكي خالدا فى ذاكرة كل الجماهير فى كل أنحاء العالم لما حققه من بطولات والقاب وأرقام جعلته يتربع على عرش الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم إلا أن سؤالًا يفرض نفسه بقوة وهو هل حقق ميسي كل البطولات التي خاضها؟ وما هى البطولات التى استعصت عليه خلال مسيرته القوية والناجحة ؟

ويملك ميسي في جعبته 48 لقبًا توزعت بين إنجازاته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي إلى جانب منتخب الأرجنتين في مسيرة امتدت لأكثر من 15 عامًا من الهيمنة على الساحة الكروية.

حقق خلالها كل ما يمكن تخيله تقريبًا من الدوري المحلي إلى دوري أبطال أوروبا مرورًا بكأس العالم لكن المفارقة أن بعض البطولات ظلت بعيدة عن متناوله رغم محاولاته المتكررة.

عقدة الكؤوس في فرنسا

خلال تجربته مع باريس سان جيرمان فشل ميسي في التتويج ببطولة كأس فرنسا حيث ودع المسابقة مرتين من نفس الدور (ثمن النهائي) الأولى أمام نيس بركلات الترجيح والثانية بالخسارة أمام مارسيليا.

ورغم قصر الفترة التي قضاها في فرنسا فإن خروجه المبكر في كلتا النسختين ترك علامة استفهام خاصة أن الفريق كان مرشحًا دائمًا للقب.

عقدة أمريكا الشمالية

ومع انتقاله إلى إنتر ميامي بدأ ميسي تحديًا جديدًا في بطولات القارة الأمريكية لكنه اصطدم بواقع مختلف حيث عجز عن حصد لقب كأس أبطال الكونكاكاف أقوى بطولات الأندية في أمريكا الشمالية.

في مشاركته الأولى ودع البطولة من ربع النهائي أمام مونتيري ثم وصل إلى نصف النهائي في النسخة التالية قبل أن يخرج أمام فانكوفر بينما شهدت النسخة الأخيرة خروجه المبكر من دور الـ16 في مفاجأة غير متوقعة.

نهائي ضائع في أمريكا المفتوحة

أما بطولة كأس أمريكا المفتوحة فكانت قريبة للغاية من دخول خزائن ميسي بعدما وصل إلى المباراة النهائية في نسخة 2023 لكن فريقه خسر اللقب أمام هيوستن لتبقى البطولة عصية على ميسي.

مفارقة الكمال المستحيل

ورغم هذه الإخفاقات المحدودة فإن مسيرة ميسي تظل استثنائية بكل المقاييس خاصة أنه نجح في حصد الألقاب الكبرى التي تُحدد مكانة أي لاعب في التاريخ وعلى رأسها كأس العالم إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا.

ويعد الدوري الإسباني البطولة المفضلة للنجم الأرجنتيني بعدما توج بها 10 مرات ليؤكد هيمنته التاريخية على المسابقة خلال فترته مع برشلونة.

هل تنقصه إنجازات؟

الحقيقة أن الإجابة الأقرب هي أن ميسي لم يحقق "كل شيء" لكنه حقق "كل ما يهم". فالبطولات التي استعصت عليه رغم أهميتها لا تُقارن بثقل الألقاب التي حصدها والتي وضعت اسمه في قمة تاريخ اللعبة.

وفي النهاية تبقى مسيرة ميسي مثالًا حيًا على أن الكمال المطلق في كرة القدم أمر نادر حتى لو كنت اللاعب الأكثر تتويجًا في التاريخ.

القاب ميسى

من بين الألقاب الـ48 التي حصدها ميسي يعد الدوري الإسباني المفضل لديه إذ عانق لقب الليجا 10 مرات كأكثر مسابقة ينجح في الفوز بها ومن بين الألقاب التى توج بها الاسطورة ليونيل ميسى :

10 - الدوري الإسباني

7 - كأس ملك إسبانيا

7- كأس السوبر الإسباني

4 - دوري أبطال أوروبا

3 - كأس العالم للأندية

3 - كأس السوبر الأوروبي

2- الدوري الفرنسي

2- كوبا أمريكا

1- كأس العالم

1- كأس الفيناليسميا

1- كأس السوبر الفرنسي

1 - كأس الدوريات

1- درع المشجعين

1- كأس الدوري

1- كأس العالم للشباب

1- الميدالية الذهبية الأولمبية