قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟
الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟

ميسي
ميسي

يظل الأسطورة ليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين وفريق انتر ميامى الأمريكي خالدا فى ذاكرة كل الجماهير فى كل أنحاء العالم لما حققه من بطولات والقاب وأرقام جعلته يتربع على عرش الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم إلا أن سؤالًا يفرض نفسه بقوة وهو هل حقق ميسي كل البطولات التي خاضها؟ وما هى البطولات التى استعصت عليه خلال مسيرته القوية والناجحة ؟ 

ويملك ميسي في جعبته 48 لقبًا توزعت بين إنجازاته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي إلى جانب منتخب الأرجنتين في مسيرة امتدت لأكثر من 15 عامًا من الهيمنة على الساحة الكروية.

حقق خلالها كل ما يمكن تخيله تقريبًا من الدوري المحلي إلى دوري أبطال أوروبا مرورًا بكأس العالم لكن المفارقة أن بعض البطولات ظلت بعيدة عن متناوله رغم محاولاته المتكررة.

عقدة الكؤوس في فرنسا

خلال تجربته مع باريس سان جيرمان فشل ميسي في التتويج ببطولة كأس فرنسا حيث ودع المسابقة مرتين من نفس الدور (ثمن النهائي) الأولى أمام نيس بركلات الترجيح والثانية بالخسارة أمام مارسيليا.

ورغم قصر الفترة التي قضاها في فرنسا فإن خروجه المبكر في كلتا النسختين ترك علامة استفهام خاصة أن الفريق كان مرشحًا دائمًا للقب.

عقدة أمريكا الشمالية

ومع انتقاله إلى إنتر ميامي بدأ ميسي تحديًا جديدًا في بطولات القارة الأمريكية لكنه اصطدم بواقع مختلف حيث عجز عن حصد لقب كأس أبطال الكونكاكاف أقوى بطولات الأندية في أمريكا الشمالية.

في مشاركته الأولى ودع البطولة من ربع النهائي أمام مونتيري ثم وصل إلى نصف النهائي في النسخة التالية قبل أن يخرج أمام فانكوفر بينما شهدت النسخة الأخيرة خروجه المبكر من دور الـ16 في مفاجأة غير متوقعة.

نهائي ضائع في أمريكا المفتوحة

أما بطولة كأس أمريكا المفتوحة فكانت قريبة للغاية من دخول خزائن ميسي بعدما وصل إلى المباراة النهائية في نسخة 2023 لكن فريقه خسر اللقب أمام هيوستن لتبقى البطولة عصية على ميسي.

مفارقة الكمال المستحيل

ورغم هذه الإخفاقات المحدودة فإن مسيرة ميسي تظل استثنائية بكل المقاييس خاصة أنه نجح في حصد الألقاب الكبرى التي تُحدد مكانة أي لاعب في التاريخ وعلى رأسها كأس العالم إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا.

ويعد الدوري الإسباني البطولة المفضلة للنجم الأرجنتيني بعدما توج بها 10 مرات ليؤكد هيمنته التاريخية على المسابقة خلال فترته مع برشلونة.

هل تنقصه إنجازات؟

الحقيقة أن الإجابة الأقرب هي أن ميسي لم يحقق "كل شيء" لكنه حقق "كل ما يهم". فالبطولات التي استعصت عليه رغم أهميتها لا تُقارن بثقل الألقاب التي حصدها والتي وضعت اسمه في قمة تاريخ اللعبة.

وفي النهاية تبقى مسيرة ميسي مثالًا حيًا على أن الكمال المطلق في كرة القدم أمر نادر حتى لو كنت اللاعب الأكثر تتويجًا في التاريخ.

القاب ميسى 

من بين الألقاب الـ48 التي حصدها ميسي يعد الدوري الإسباني المفضل لديه إذ عانق لقب الليجا 10 مرات كأكثر مسابقة ينجح في الفوز بها ومن بين الألقاب التى توج بها الاسطورة ليونيل ميسى :

10 - الدوري الإسباني

7 - كأس ملك إسبانيا

7- كأس السوبر الإسباني

4 - دوري أبطال أوروبا

3 - كأس العالم للأندية

3 - كأس السوبر الأوروبي

2- الدوري الفرنسي

2- كوبا أمريكا

1- كأس العالم

1- كأس الفيناليسميا

1- كأس السوبر الفرنسي

1 - كأس الدوريات

1- درع المشجعين

1- كأس الدوري

1- كأس العالم للشباب

1- الميدالية الذهبية الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير العمل

تحرير 171محضرًا لمخالفة قانون العمل.. وإنذار 464 منشأة

حفله عيد الأم

الأنبا زوسيما يترأس يومًا روحيًا للسيدات بكرمة الرسل في عيد الأم

صلاة القداس الإلهي

الأنبا مكاريوس يصلي القداس بمناسبة عيد نياحة الأم سارة بديرها العامر بالمنيا

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد