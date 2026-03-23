ميسي يحطم رقم بيليه التاريخي في الركلات الحرة

إسراء أشرف

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، بعد أن تخطى رقم الأسطورة البرازيلية بيليه في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة المباشرة خلال مسيرته الاحترافية.

سجل ميسي هدفًا مميزًا من ركلة حرة، قاد به فريقه إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري الأمريكي، حيث عادل النتيجة 2-2 قبل أن يسجل زميله هدف الانتصار.

وبهذا الهدف، أصبح رصيد ميسي من الركلات الحرة المباشرة 71 هدفًا، متجاوزًا بيليه الذي سجل 70 هدفًا، ليحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا من الركلات الحرة، خلف البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو صاحب الـ77 هدفًا.

ترتيب أبرز الهدافين من الركلات الحرة:

جونينيو بيرنامبوكانو – 77 هدفًا

ليونيل ميسي – 71 هدفًا

بيليه – 70 هدفًا

رونالدينيو وفيكتور ليجروتالي – 66 هدفًا

كما ارتفع إجمالي أهداف ميسي في مسيرته إلى 901 هدفًا مع الأندية والمنتخب، ما يعزز مكانته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

