الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026

استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-3-2026
سعر الطماطم 50 جنيها للكيلو
سعر البطاطس 15 جنيها للكيلو
خيار بلدى 15 جنيها للكيلو
جزر سكرى 15 جنيها للكيلو
بصل أحمر وأبيض 20 جنيها للكيلو
ثوم أحمر بلدى جديد 15 جنيها
فلفل ألوان 60 جنيها للكيلو
فلفل بلدى وحار 40 جنيها للكيلو
كابوتشا كبيرة 20 جنيها
بنجر 30 جنيها للكيلو
ليمون بلدى 50 جنيها للكيلو
كوسة سعر الكيلو 30 جنيه
فاصوليا خضراء سعر الكيلو 60 جنيه.
كيلو السبانخ 30 جنبها.
باذنجان رومى 30 جنيهات.
باذنجان للحشو 30 جنيها.
كيلو البسلة 30 جنبها.