كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

لا يقتصر تأثير مرض السكري على ارتفاع مستويات السكر في الدم فحسب، بل يمتد ليشمل صحة العين، حيث يزيد من احتمالية الإصابة بمشكلات قد تصل إلى فقدان البصر.

ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع السكر لفترات طويلة قد يُلحق ضررًا بالأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، فيما يُعرف بـ اعتلال الشبكية السكري، والذي قد يتطور بصمت لسنوات دون ظهور أعراض واضحة.

ومع تقدم الحالة، قد تظهر مضاعفات أكثر خطورة مثل وذمة البقعة الصفراء السكرية، والتي تُعد من أبرز أسباب تدهور الرؤية لدى مرضى السكري.

كيف تحمي بصرك من هذه المضاعفات؟

1-الحفاظ على مستوى السكر ضمن المعدل الطبيعي:

التحكم الجيد في سكر الدم بالتعاون مع الطبيب، واتباع نظام غذائي متوازن، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام والالتزام بالعلاج، يمكن أن يقلل من خطر مضاعفات الأوعية الدقيقة، بما فيها أمراض العين، بنسبة ملحوظة.

2-ضبط ضغط الدم:

الالتزام بإرشادات الطبيب للسيطرة على ضغط الدم يساهم في حماية الأوعية الدموية الدقيقة داخل العين، ويقلل من احتمالية تدهور الرؤية.

3-الفحص الدوري للعين:

إجراء فحص العين الموسع بشكل سنوي يساعد على اكتشاف التغيرات المبكرة قبل تطور الأعراض، مما يتيح التدخل العلاجي في الوقت المناسب، مثل العلاج بالليزر، والحفاظ على النظر لأطول فترة ممكنة.

4-الإقلاع عن التدخين;

التدخين يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية، بما في ذلك تلك الموجودة في العين، مما يضاعف من احتمالية حدوث المضاعفات.



