قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟
الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قيمة تسويقية مضاعفة لمنتخب مصر أمام السعودية قبل الاستعداد لكأس العالم

منتخب مصر والسعودية
منتخب مصر والسعودية
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

تقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

القيمة الستويقية لـ منتخب مصر والسعودية

سجل منتخب مصر قيمة تسويقية مرتفعة وصلت قيمتها لـ 108 مليون يورو حسب ترانسفير ماركت ويتصدر عمر مرموش قائمة أغلى لاعب بـ 60 مليون يورو

وجاء القيمة التسويقية لمنتخب السعودية نحو 28.85 مليون يورو ويتصدر فارس البريكان قائمة الاعلى في الأخضر برصيد 4مليون يورو

تاريخ مواجهات مصر والسعودية قبل اللقاء الودي

لعب الاشقاء مصر والسعودية 7 مباريات طوال تاريخهم منهم مباراتين فقط رسميتين وحقق الأخضر الفوز مرتين في حين فاز الفراعنة في 4 مباريات وانتهت مباراة واحده بالتعادل.

سجل منتخب مصر 10 أهداف وسجل الفراعنة 11 هدف

أول مباراة رسمية بين مصر والسعودية في بطولة كأس القارات عام1999 بدور المجموعات وفاز بنتيجة 5-1 في مجموعة كانت تضم المكسيك وبوليفيا

ووقتها تأهل المكسيك وخلفه السعودية فيما خرج الفراعنة بعد تحقيق نقطتين فقط في منافسات دور المجموعات.

وتقابل المنتخبين في مباراة رسمية ثانية في كأس العالم 2018 بدور المجموعات وفاز الأخضر بنتيجة 2-1 وخرجا من منافسات البطولة

وكان الفراعنة تذيلوا ترتيب المجموعة في كأس العالم روسيا 2018 بدون نقاط فيما حقق السعودية 3 نقاط فقط.

منتخب مصر السعودية وإسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

هل يصح صيام من نسي تبييت النية قي الست من شوال ؟

هل يصح صيام من نسي تبييت النية قي الست من شوال؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يحرم استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض دون إشراف طبي

د. عمرو الورداني

هل يشترط عدد تسبيحات محدد في الركوع والسجود؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد