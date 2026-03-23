موعد مباراة منتخب مصر ضد السعودية استعدادا لكأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

تقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.