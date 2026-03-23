تراجع رهيب في المستوى.. خالد الغندور يهاجم عناصر منتخب مصر

علق الإعلامي خالد الغندور علي تراجع مستوي لاعبي المنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور: "سيبكم من خناقات الأندية معظم عناصر منتخب مصر في تراجع رهيب في المستوي و الخوف فيما هو قادم وتحذير لكل منظومة الكرة في مصر".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

تقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي