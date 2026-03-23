استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من تعرض البلاد لموجة قوية من التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مؤكدًا أنها تُعد من أقوى الحالات المطرية خلال الموسم الحالي.

سمات المنخفض الجوي

وأوضح فهيم، في بيان صادر اليوم الإثنين 23 مارس 2026، أن بوادر المنخفض المطير ستبدأ مساء اليوم بشكل خفيف على بعض المناطق مثل الجيزة والفيوم، على أن تزداد حدة الحالة بشكل ملحوظ اعتبارًا من مساء الثلاثاء، خاصة بعد ساعات المغرب، حيث تشهد معظم أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار الجوي.

ذروة التقلبات الجوية

وأشار" رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلى أن ذروة التقلبات ستكون يومي الأربعاء والخميس، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا، لتشمل مناطق واسعة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وسيناء والظهير الصحراوي، لافتًا إلى أن الأمطار ستستمر على فترات متقطعة طوال الليل وحتى ساعات النهار.

نشاط للرياح

وأضاف أن هذه الموجة يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح الباردة، والتي قد تكون قوية على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، متوقعًا تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترة تأثير المنخفض.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة اتخاذ عدد من الاحتياطات الزراعية العاجلة، لتقليل تأثيرات هذه الموجة على المحاصيل، من بينها إيقاف جميع عمليات الرش الورقي أو إضافة العناصر الغذائية قبل سقوط الأمطار، مع تأجيل رش المبيدات لتفادي فقدان فعاليتها نتيجة الغسيل بمياه الأمطار.

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مستجدات حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر، على أن تشهد البلاد أجواء مائلة للدفء نهارًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى نحو 23 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، أجواء باردة في الصباح الباكر، ويكون الطقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء في مصر

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدًا الثلاثاء في مصر، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، من الساعة 4: 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.