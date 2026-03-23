ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم ربع نقل وتوكتوك في الدقهلية
تصحيح المسار .. 8 قرارات حاسمة في الأهلي بعد زلزال الترجي
استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة
شملت تعزيز التعاون الدفاعي.. تفاصيل مباحثات الإمارات وفرنسا عن الأوضاع بالمنطقة
مسئول باكستاني يكشف موعد مفاوضات نائب ترامب والإيرانيين في إسلام أباد
عصام السقا : الناس كرهت شخصيتي في علي كلاي .. وجاتلي رسائل تهديد
من القرن الخامس الميلادي.. الكشف عن "دار ضيافة" رهبانية نادرة في البحيرة
مصر وتركيا وباكستان تقود جهود إنقاذ المنطقة من كارثة طاقة بسبب حرب إيران
نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن مصالح إسرائيل
بـ 7 صواريخ.. فصائل عراقية موالية لإيران تستهدف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا
إيطاليا ترفض الإصلاحات القضائية.. وميلوني تعلق: نحترم قرار مواطنينا
تضامن مشترك.. الأردن وقطر يدعوان لتفعيل الحوار لإنهاء التصعيد بالمنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من تعرض البلاد لموجة قوية من التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مؤكدًا أنها تُعد من أقوى الحالات المطرية خلال الموسم الحالي.

سمات المنخفض الجوي

وأوضح فهيم، في بيان صادر اليوم الإثنين 23 مارس 2026، أن بوادر المنخفض المطير ستبدأ مساء اليوم بشكل خفيف على بعض المناطق مثل الجيزة والفيوم، على أن تزداد حدة الحالة بشكل ملحوظ اعتبارًا من مساء الثلاثاء، خاصة بعد ساعات المغرب، حيث تشهد معظم أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار الجوي.

ذروة التقلبات الجوية 

وأشار" رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلى أن ذروة التقلبات ستكون يومي الأربعاء والخميس، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا، لتشمل مناطق واسعة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وسيناء والظهير الصحراوي، لافتًا إلى أن الأمطار ستستمر على فترات متقطعة طوال الليل وحتى ساعات النهار.

نشاط للرياح

وأضاف أن هذه الموجة يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح الباردة، والتي قد تكون قوية على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، متوقعًا تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترة تأثير المنخفض.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة اتخاذ عدد من الاحتياطات الزراعية العاجلة، لتقليل تأثيرات هذه الموجة على المحاصيل، من بينها إيقاف جميع عمليات الرش الورقي أو إضافة العناصر الغذائية قبل سقوط الأمطار، مع تأجيل رش المبيدات لتفادي فقدان فعاليتها نتيجة الغسيل بمياه الأمطار.

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مستجدات حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر، على أن تشهد البلاد أجواء مائلة للدفء نهارًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى نحو 23 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، أجواء باردة في الصباح الباكر، ويكون الطقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء في مصر

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدًا الثلاثاء في مصر، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، من الساعة 4: 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

ترامب

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران

بيان شديد اللهجة من مصر للطيران: زيُّنا الرسمي ليس مادة للإساءة تحت دعوى الإبداع

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

صلاة قيام الليل

كيفية صلاة قيام الليل بعد شهر رمضان.. طريقة أدائها وعدد ركعاتها وفضلها

خطبة الجمعة

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة عن جرائم التحـ.ـرش الإلكتروني

أذكار المساء

أذكار المساء الثابتة عن النبي مكتوبة.. كلمات تمحو الهموم وتجلب لك الطمأنينة

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد