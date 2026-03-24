قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صدمة الخروج الأفريقي.. لماذا يؤجل الأهلي تغيير الجهاز الفني.. والحقيقة الكاملة في ملف فايلر؟
دعاء للميت مؤثر جدا.. ردده في جوف الليل
خبيئة الأقصر الأكبر منذ توت عنخ آمون.. تفاصيل مثيرة عن الكشف الأثري بمنطقة «القلايا»
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة
فرص عمل أمن وحراسة براتب 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية
دوي صفارات الإنذار في ديمونة والبحر الميت وإيلات والنقب
إعلام عبري: مجتبى خامنئي وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقا لاشتراطات إيران
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الطقس على معظم الأنحاء، حيث تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجياً خلال النهار، مع تواجد شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى.

 وفيما يخص الساعات المقبلة، من المتوقع أن تتنوع حالة الطقس بشكل ملحوظ بين البرودة في الليل والارتفاع في درجات الحرارة نهارًا.

حالة الطقس صباحًا:

الطقس البارد:
يبدأ اليوم بأجواء باردة على معظم المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، حيث تسود شبورة مائية كثيفة قد تحد من الرؤية، خاصة في مناطق شمال البلاد.

الشبورة المائية:

من المتوقع أن تمتد الشبورة المائية من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، وتغطي مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس نهارًا:

مع مرور اليوم، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي. حيث تصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق الشمالية، بينما تسود الأجواء الدافئة في القاهرة الكبرى.

طقس حار في جنوب الصعيد:

تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا حارًا خلال النهار، مع درجات حرارة مرتفعة مقارنة ببقية المناطق.

حالة الطقس مساءً:

البرودة في المساء:
بالرغم من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة نهارًا، إلا أن الأجواء ستظل باردة بشكل عام خلال الليل في معظم المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فرص الأمطار:

أمطار خفيفة:
من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية، بينما من المحتمل أن تزداد الأمطار مساءً على مناطق السلوم ومطروح والعلمين. أما في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فلا يتوقع هطول أمطار سوى بنسبة ضعيفة.

الرياح:

نشاط الرياح في بعض المناطق:
من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمال أن تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 23°C

الصغرى: 13°C

السواحل الشمالية:

العظمى: 20°C

الصغرى: 12°C

شمال الصعيد:

العظمى: 24°C

الصغرى: 12°C

جنوب الصعيد:

العظمى: 33°C

الصغرى: 18°C
مع التغيرات المتوقعة في حالة الطقس اليوم، ينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة في المناطق الشمالية. كما يجب الحذر من الرياح المثيرة للرمال في بعض الأماكن.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

