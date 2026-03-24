حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026

تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الطقس على معظم الأنحاء، حيث تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجياً خلال النهار، مع تواجد شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى.

وفيما يخص الساعات المقبلة، من المتوقع أن تتنوع حالة الطقس بشكل ملحوظ بين البرودة في الليل والارتفاع في درجات الحرارة نهارًا.

حالة الطقس صباحًا:

الطقس البارد:

يبدأ اليوم بأجواء باردة على معظم المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، حيث تسود شبورة مائية كثيفة قد تحد من الرؤية، خاصة في مناطق شمال البلاد.

الشبورة المائية:

من المتوقع أن تمتد الشبورة المائية من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، وتغطي مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس نهارًا:

مع مرور اليوم، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي. حيث تصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق الشمالية، بينما تسود الأجواء الدافئة في القاهرة الكبرى.

طقس حار في جنوب الصعيد:

تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا حارًا خلال النهار، مع درجات حرارة مرتفعة مقارنة ببقية المناطق.

حالة الطقس مساءً:

البرودة في المساء:

بالرغم من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة نهارًا، إلا أن الأجواء ستظل باردة بشكل عام خلال الليل في معظم المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فرص الأمطار:

أمطار خفيفة:

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية، بينما من المحتمل أن تزداد الأمطار مساءً على مناطق السلوم ومطروح والعلمين. أما في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فلا يتوقع هطول أمطار سوى بنسبة ضعيفة.

الرياح:

نشاط الرياح في بعض المناطق:

من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمال أن تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 23°C

الصغرى: 13°C

السواحل الشمالية:

العظمى: 20°C

الصغرى: 12°C

شمال الصعيد:

العظمى: 24°C

الصغرى: 12°C

جنوب الصعيد:

العظمى: 33°C

الصغرى: 18°C

مع التغيرات المتوقعة في حالة الطقس اليوم، ينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة في المناطق الشمالية. كما يجب الحذر من الرياح المثيرة للرمال في بعض الأماكن.