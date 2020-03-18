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تعليم

جامعة طنطا تعلن قائمة المرشحين النهائية لمنصب عميد كلية التجارة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:50 م
جامعة طنطا تعلن القائمة
جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية ال
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التجارة والذى سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.


وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لكلية التجارة ضمت الدكتور أحمد عبدالسلام احمد ابو موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال محمد الحسانين عفان أستاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، والدكتور نصر ابراهيم رشوان أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الإحصاء والرياضة والتأمين.


كما ضمت القائمة: الدكتور هاني احمد حسن محاريق أستاذ التكاليف وقائم بتسيير اعمال قسم المحاسبة ، والدكتور هاني مصطفى حسن الشامي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ، والدكتور هشام فاروق مصطفى الابياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسر أحمد السيد الجرف وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحوث.


وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقًا للجدول الزمنى تم تخصيص يوم الأحد 22 مارس بدلا من السبت الموافق 21/3/2020 ، لفحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي.
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