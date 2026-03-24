ديني

هل يجوز صيام الإثنين والخميس بنية الست من شوال؟..الموقف الشرعي

صيام الست من شوال
عبد الرحمن محمد

أكد العلماء أن صيام يومي الإثنين والخميس بنية الست من شوال جائز باتفاق بينهم، على أن تكون نية قضاء ما على المسلم من صيام مقدمة على نية النافلة. 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيام هذين اليومين من كل أسبوع، حيث قال إن يوم الإثنين هو يوم مولده، ويوم الخميس تُعرض فيه الأعمال على الله، وكان يحب أن تُعرض أعماله وهو صائم.

وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صيام يومي الإثنين والخميس مستحب، ويجوز أن يكون بنية واحدة أو بنية مزدوجة، بحيث يجمع الصائم بين نية القضاء ونية النافلة.

كما أشار إلى أنه يمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام ضمن الأيام القمرية من كل شهر، وكذلك الإثنين والخميس، وهو ما يتيح له الجمع بين قضاء الفرض ونيل أجر النافلة في الوقت نفسه.

وفي رد على سؤال ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك بشأن جواز صيام الأيام التي أفطرها المسلم في رمضان خلال أيام 13 و14 و15 من كل شهر، إضافة إلى الإثنين والخميس، أكد الشيخ علي فخر أن الجمع بين النيتين في الصيام جائز، مع ضرورة تقديم نية القضاء لأنها الأهم والأولى.

ومن ناحية أخرى، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن صيام الفرض يتطلب تبييت النية من الليل، مبينًا أنه في حال نوى الشخص صيام الإثنين والخميس من الليل ثم نسي تبييت النية، فإن صيامه يظل صحيحًا، لأن نية صيام النافلة يمكن أن تكون من الليل، وهو الأفضل.

وفيما يتعلق بطريقة قضاء ما فات من صيام رمضان، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القضاء واجب على كل من أفطر خلال الشهر الكريم، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، مشددًا على ضرورة المبادرة بالقضاء قبل فوات الوقت.

وأوضح أن من كان قادرًا على الصيام، فإنه يجب عليه القضاء، ولا يُجزئه إخراج كفارة أو إطعام مسكين بدلًا من الصيام.

كما أجاب الشيخ محمود شلبي عن استفسار لإحدى السيدات حول كيفية حساب أيام الصيام التي أفطرتها بسبب الحمل والرضاعة على مدار سنوات، حيث نصحها بتقدير عدد الأيام لكل سنة كانت فيها في حالة حمل أو رضاعة، ثم البدء في قضائها تدريجيًا، سواء بصيام يوم أو يومين أسبوعيًا، أو من خلال صيام أيام النوافل بنية القضاء، مثل صيام الإثنين والخميس، أو الأيام البيض من كل شهر، أو ستة أيام من شوال، أو يوم عرفة، أو ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنه لا يشترط التتابع في قضاء الصيام.

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط دون أن تنتبهي
الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

