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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توجيه المحافظة.. التزام السائقين بخطوط السير والأجرة المعتمدة ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

قام اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، بجولة تفقدية بمواقف سيارات الأجرة، لمتابعة انتظام الخدمة خلال أجازة العيد، والتزام السائقين بتعريفة المواصلات المعتمدة، ومواجهة كافة المخالفات في هذا الشأن، حيث رافقه خلال الجولة: الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والأستاذ طارق حسن على مدير مشروع المواقف وعدد من التنفيذيين المعنيين. 
شملت الجولة زيارة موقف بني سويف - الوسطى بالقرب من ميدان العبور، وموقف محي الدين، حيث  تفقد السكرتير العام الحالة العامة بالمواقف، واستوقف عدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، مؤكدا لهم أنه يجب عليهم أن يشاركوا في رصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة، حيث أنهم عنصر أساسي في  الحل.
تفقد السكرتير العام السيارات المتواجدة بموقف سيارات الواسطى بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر ملصقات الأجرة الجديدة، موجها مدير المواقف بتحرير محاضر مخالفات للسيارات التي تم توزيع ملصقات لها ولم يتم تركيبه أو تم نزعه مرة أخرى، مشددا على ضرورة وضع الملصقات الأجرة على كل السيارات، ومشددا على ضرورة إعادة وضع البانر الخاص بالأجرة الجديدة على موقف بني سويف- الواسطى، مستفسرا من مسؤولي الموقف عن سبب عدم تواجده بالموقف، حيث أكدوا أنه تم نزعه في أجازة العيد وجاري اعادة طبعه وتركيبه مرة أخرى. 

 

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وجه السكرتير العام بعمل حصر شامل للسيارات التي لا تلتزم بوضع ملصق الأجرة الجديدة على مستوى كافة المواقف، لاسيما موقف محي الدين ومواقف المراكز، مشددا على طباعة العدد الكافي وتوزيعه على كافة السيارات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكد من وضعها في الأماكن الصحيحة بالسيارات، وكذا ضرورة اتخاذ مايلزم لضمان بقاء البانرات العامة بالمواقف المدون عليها تعريفة الأجرة، مع أهمية تواجدها في أماكن واضحة لجمهور المواطنين، ووضع أرقام الشكاوى عليها.  
وحرص السكرتير العام على الإنتظار داخل موقف محي الدين حتى توفير سيارات لبعض الخطوط التي تشهد اقبالا متزايدا عليها خلال أجازة العيد، وذلك تزامنا مع عودة المواطنين إلى محافظاتهم بعد زيارتهم لأقاربهم داخل المحافظة، حيث تابع الحلول المنفذة من خلال مسؤولي الموقف لمنع التكدس وتيسير الخدمة على المواطنين، والتأكيد على التزام السائقين بالأجرة المعتمدة وخطوط السير المقررة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف

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