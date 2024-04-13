مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

أكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.



كما كشف مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أنه تم تشكيل خلية أزمة مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة عن كثب و ترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة.

بدء عملية واسعة

وأكد المصدر أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة و السلام.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن عن بدء عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل.

نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.

وحسب التقارير، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.