عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمدة 3 أيام.. مسؤول صيني يزور زعيم كوريا الشمالية في سيول

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

التقى تشاو لي جي، مسؤول صيني رفيع المستوى مع الزعيم الكوري كيم جونج أون في العاصمة بيونج يانج، وفقا لوسائل إعلام صينية.

ويأتي هذا اللقاء الذي استمر 3 أيام بعد تجارب صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية في ظل ازدياد التوتر بينها وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن تشاو أبلغ كيم خلال الاجتماع أن الصين وهي أهم مصدر للمساعدات الاقتصادية والدعم الدبلوماسي لكوريا الشمالية، تتطلع إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وتتمتع الصين وكوريا الشمالية بعلاقات دبلوماسية منذ 75 عاما، وقاتلت الصين نيابة عن الدولة الشيوعية المنعزلة ضد الولايات المتحدة وآخرين خلال الحرب الكورية 1950-1953.

تشاو لي جي صواريخ كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

ترشيحاتنا

ساندوتش الفول أبو 10 جنيه هيرخص..مبادرة الحكومة مع أصحاب المحلات لخفض الأسعار

عمرو الدردير: جوميز لا يصلح لتدريب الزمالك

سعر الذهب عيار 21 اليوم 14-4-2024

إيران: تعرض قاعدة جوية إسرائيلية في النقب لأضرار جسيمة

سعودي وفنان.. من هم أزواج شيرين سيف النصر وسبب اعتزالها؟

برلماني أردني: ما يحدث بالمنطقة يؤكد تحذيرات الرئيس السيسي من توسيع دائرة الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان صيفي.. ابنة أصالة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

بنطلون لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بسبب لعبة موبايل.. سائق يتغلب على منافسيه في سباق سيارات ناسكار

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ