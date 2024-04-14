لمدة 3 أيام.. مسؤول صيني يزور زعيم كوريا الشمالية في سيول

التقى تشاو لي جي، مسؤول صيني رفيع المستوى مع الزعيم الكوري كيم جونج أون في العاصمة بيونج يانج، وفقا لوسائل إعلام صينية.

ويأتي هذا اللقاء الذي استمر 3 أيام بعد تجارب صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية في ظل ازدياد التوتر بينها وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن تشاو أبلغ كيم خلال الاجتماع أن الصين وهي أهم مصدر للمساعدات الاقتصادية والدعم الدبلوماسي لكوريا الشمالية، تتطلع إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وتتمتع الصين وكوريا الشمالية بعلاقات دبلوماسية منذ 75 عاما، وقاتلت الصين نيابة عن الدولة الشيوعية المنعزلة ضد الولايات المتحدة وآخرين خلال الحرب الكورية 1950-1953.