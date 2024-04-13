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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول زيارة منذ 6 سنوات..الصين تعلن استعدادها لتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

الصين وكوريا الشمالية
الصين وكوريا الشمالية

قال كبير المشرعين الصينيين، تشاو له جي، أن القيادة الصينية مستعدة للعمل مع نظيرتها الكورية الشمالية لتعميق الثقة وتعزيز التعاون.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه في بيونج يانج نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وقالت «شينخوا» إن تشاو يقوم بزيارة رسمية ودية لكوريا الشمالية من الخميس إلى اليوم السبت وألقى كلمة في حفل افتتاح عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية.

وتشاو هو أعلى مسؤول صيني يزور كوريا الشمالية منذ عام 2018 عندما حضر لي تشان شو الذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

وأشار تشاو إلى أن كبار قادة البلدين التقوا خمس مرات في السنوات القليلة الماضية.

ونقلت «شينخوا» عن تشاو قوله إنه “بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الديموقراطية، التي أنشأها ورعاها الجيل الأقدم من القادة من كلا الحزبين والبلدين، تظل عميقة الجذور وقوية بمرور الوقت”.

الصين وكوريا الشمالية الصداقة تعزيز العلاقات تعزيز التعاون كوريا الشمالية

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