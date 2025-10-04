نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

يُعد السمك المحشو من الأطباق الرئيسية في المناسبات والعزائم المغربية، حيث تتداخل النكهات العطرية المميزة مع طراوة لحم السمك، ويُعتبر حشو الشعرية الصينية أحد أكثر الحشوات شهرة، خاصة في المدن الساحلية مثل الدار البيضاء وأكادير.

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

تقدم الشيف سلمى محمود طريقة عمل سمك بحشو لشعرية المغربية، على الطريقة المغربية التقليدية، بطريقة سهلة ولذيذة ومضمونة النجاح

المكونات طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

أولاً: لتحضير السمك

سمكة كبيرة 1 إلى 2 كغ مثل: الصول، الباجو، أو السيبيا

عصير ليمونة

ملح، فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أحمر تحميرة

ملعقة صغيرة زنجبيل

ثوم مهروس

زيت زيتون

ثانيًا: مكونات الحشوة الشعرية المغربية

1 كوب شعرية صينية منقوعة في ماء دافئ ومصفّاة

1 بصلة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

2 ملاعق كبار زيت زيتون

ملعقة كبيرة قزبر ومعدنوس كزبرة وبقدونس مفرومين

ملعقة صغيرة فلفل أحمر تحميرة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

عصير نصف ليمونة

ملح حسب الذوق

زيتون مقطع اختياري

قطع صغيرة من الحبار أو الجمبري اختياري، لإضافة غنية.

تحضير السمكة

نظّفي السمكة جيدًا من الداخل والخارج.

قومي بعمل شقوق سطحية على الجانبين للسماح للتوابل بالدخول.

في وعاء، اخلطي التوابل: الكمون، الفلفل، الزنجبيل، التحميرة، الملح، الثوم، عصير الليمون، وزيت الزيتون.

تبّلي السمكة جيدًا من الداخل والخارج، واحتفظي بها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

تحضير الحشوة:

في مقلاة، سخني زيت الزيتون ثم أضيفي البصل وقلّيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم، القزبر والمعدنوس، ثم التوابل التحميرة، الكمون، الكركم، الملح.

أضيفي الشعرية الصينية بعد تقطيعها لمقاسات صغيرة، وحرّكي جيدًا.

أضيفي عصير الليمون، الزيتون، والمأكولات البحرية إن استُعملت.

اتركي الخليط يبرد قليلًا، ثم احشي به بطن السمكة.

الطهي

يمكن طهي السمك بإحدى الطرق التالية:

1. في الفرن:

ضعي السمكة في صينية مدهونة بالزيت.

أضيفي شرائح ليمون وخضر للتزيين بطاطس، جزر، فلفل.

غطّي بورق الألمنيوم وادخليها فرن ساخن على حرارة 180° لمدة 30 – 40 دقيقة.

يمكنك إزالة الورق في آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.

2. في المقلاة للسمك المتوسط

ضعي قليلًا من الزيت، وغطي المقلاة واتركي السمكة تطهى على نار هادئة حتى تنضج.

للتقديم

يُقدَّم الطبق مزينًا بشرائح الليمون، الزيتون، ورشة من القزبر الطازج.

يُرافق غالبًا بـ:

سلطة مغربية مشوية

خبز بلدي دافئ

أو أرز مبهر حسب الذوق

نصائح ذهبية