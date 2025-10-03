قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن.. طعم شهي وفوائد صحية

سمك بالفرن
سمك بالفرن
ريهام قدري


يعتبر  السمك من أبرز الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، إذ يحتوي على أحماض "الأوميجا 3" المفيدة لصحة القلب والمخ، كما يُعتبر خياراً مثالياً للوجبات العائلية الصحية.

 ومع دخول فصل الخريف وحرص الكثيرين على تناول وجبات خفيفة ومغذية، يبحث الناس عن طرق سهلة لإعداد السمك في المنزل بطريقة شهية تحافظ على قيمته الغذائية.

 ونقدم لكم وصفة السمك المشوي بالفرن بخطوات بسيطة ونتيجة مميزة.


المقادير:
سمكة بلدي أو بوري متوسطة الحجم.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
عصير ليمونتين طازجتين.
ملعقة صغيرة من الكمون.
ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
شرائح بصل وطماطم وفلفل ألوان للتزيين.


طريقة التحضير:
يُغسل السمك جيداً ويُنظّف من الداخل والخارج، ثم يُجرى شقوق خفيفة على جانبيه ليسهل امتصاص التتبيلة.
في وعاء، يُخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والتوابل (كمون، كزبرة، بابريكا، ملح وفلفل).
يُدهن السمك من الداخل والخارج بالخليط جيداً، مع الحرص على إدخال التتبيلة في الشقوق.
يُرصّ السمك في صينية فرن مغطاة بورق زبدة، ويُزين بشرائح البصل والطماطم والفلفل.
يُغطى بورق فويل، ويُدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25 – 30 دقيقة.
يُزال ورق الفويل في آخر عشر دقائق حتى يحمر الوجه ويكتسب لوناً ذهبياً شهياً.


التقديم:
يُقدّم السمك المشوي ساخناً بجانب الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء، ليكون وجبة متكاملة ومفيدة للأسرة

