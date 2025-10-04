التجار بيشمّوا ريحة الغلاء.. حماية المستهلك يتوعد بغرامات تصل لـ2 مليون جنيه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منار عبد العظيم

في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض السلع، خرج جهاز حماية المستهلك بتحذيرات واضحة موجهة إلى التجار والموردين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المستهلك، وأن هناك عقوبات مالية رادعة قد تصل إلى 2 مليون جنيه على من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر.

لا يوجد سعر ثابت.. وتفاوت الأسعار طبيعي

أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن ما يشهده السوق من تفاوت في الأسعار لا يعني بالضرورة وجود تلاعب، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين السلع المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى أن الأسعار تتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب وليس بشكل ثابت.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك تلعب دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للسلعة، وبالتالي من الطبيعي أن تختلف الأسعار من مكان لآخر.

قلة من التجار تستغل المستهلكين.. و«بتشم ريحة الزيادات»

رغم التفاوت المشروع في الأسعار، شددت عضو حماية المستهلك على وجود قلة من التجار الذين يستغلون السوق والمواطنين، ويتعمدون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه فور الشعور بأي احتمال لزيادة قادمة.

وأضافت:في بعض الأحيان، التجار بتشم ريحة الارتفاعات قبل ما تحصل فعلًا، ويبدأوا يرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم إن مفيش أي تغيير حقيقي في التكلفة".

تطبيق قانون حماية المستهلك بحزم.. والغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه

أكدت سعاد الديب أن جهاز حماية المستهلك يتعامل بحزم مع هذه الحالات من خلال تطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن عقوبات مالية متفاوتة حسب حجم الاستغلال.

وأوضحت أن العقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه، حسب جسامة المخالفة وقيمة الاستغلال الذي تعرض له المستهلك.

رقم ساخن لتقديم الشكاوى.. والإبلاغ مسؤولية وطنية

وجهت عضو جهاز حماية المستهلك رسالة مباشرة للمواطنين بضرورة التفاعل مع الجهاز في حال التعرض لأي نوع من أنواع الجشع أو التلاعب، قائلة:"لو أي مواطن حس إنه اتعرض لاستغلال أو سعر مبالغ فيه، لازم يبلغ فورًا، ومش هنسيبه، والجهاز بيتعامل مع البلاغات بجدية".

كما دعت المواطنين إلى الاتصال على الرقم الساخن 19588 لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن حالات الاستغلال في أي سلعة أو خدمة.

دور المواطن أساسي.. والتعاون مع الجهات الرسمية مطلوب

اختتمت سعاد الديب حديثها بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك لا يعمل بمعزل عن المواطن، وأن قوة الجهاز الحقيقية تظهر من خلال التفاعل المجتمعي والإبلاغ، مشيرة إلى أن الجهاز يطبق القانون على الجميع بلا استثناء، سواء على الشركات أو الأفراد.

جهاز حماية المستهلك ارتفاع أسعار السلع غرامات للتجار المخالفين

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

