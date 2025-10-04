قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم للزواج؟.. اعرف رأي الشرع
قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك
سليمة وآمنة.. شعبة الخضروات ترد على شائعة الطماطم المسرطنة
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
أسماء عبد الحفيظ

هل تعلم أنه في كل مرة تقوم فيها بقلي البطاطس أو الدجاج فى نفس الزيت من أجل توفير المال هذا قد يضر بصحتك ويكلفك الكثير من الخسائر الصحية والمادية.

الزيت المعاد استخدامه القاتل الصامت في مطبخك

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، استخدام الزيت لأكثر من مرة قد يحوّل هذا العنصر البسيط في مطبخك إلى قاتل صامت، يحمل في طيّاته مركبات سامة، ومواد مسرطنة، ودهونًا فاسدة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة.

ما الذي يحدث للزيت عند تكرار استخدامه؟

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

عند تعرّض الزيت لدرجات حرارة عالية مرارًا، تحدث له تغيّرات كيميائية ضارة:

  • يتأكسد ويتحوّل إلى مركبات ضارة.
  • يُنتج مادة الأكرولين ذات الرائحة النفاذة وهي مادة مهيّجة ومسرطنة محتملة.
  • يتحوّل إلى مصدر للدهون المتحوّلة التي ترتبط بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • يفقد خصائصه الغذائية بالكامل ويصبح حملاً سامًا على الكبد والجهاز الهضمي.

مخاطر الزيت المعاد استخدامه

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

 1. السرطان

عند تسخين الزيت لعدة مرات، تتكون مواد مثل الأكرلاميد والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات PAHs، وهي مركبات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

2. أمراض القلب

الدهون المتحوّلة التي تنتج من تكرار القلي تؤدي إلى رفع الكوليسترول الضار LDL وخفض الكوليسترول الجيد HDL.

3. عسر الهضم والتهابات المعدة

الزيت المتأكسد يهيّج بطانة المعدة، ويسبب الغثيان، الانتفاخ، وأحيانًا الإسهال.

4. أضرار على الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الزيوت المعاد تسخينها قد تُحدث التهابات عصبية وتؤثر على الذاكرة على المدى الطويل.

كيف تعرف أن الزيت لم يعد صالحًا للاستخدام؟

  • تغيّر اللون أصبح داكنًا
  • رائحة مزعجة أو نفاذة
  • دخان كثيف عند التسخين
  • رغوة على سطح الزيت
  • لزوجة أعلى من المعتاد

إذا لاحظت أحد هذه العلامات تخلّص منه فورًا.

نصائح للتقليل من مخاطر استخدام الزيت

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
  •  استخدم كمية زيت أقل في الطهي لتجنب الحاجة لإعادة استخدامه.
  •  لا تسخن الزيت حتى التدخين اختر درجة حرارة مناسبة للقلي.
  • خزن الزيت المُستخدم في مكان بارد ومظلم، ولا تخلطه بزيت جديد.
  • لا تستخدم الزيت نفسه أكثر من مرتين إلى ثلاث كحد أقصى ومرّة واحدة هي الأفضل.
  • بدائل صحية: استخدم القلي بالهواء أو الخبز في الفرن كخيارات أكثر أمانًا.
طيّاته مركبات سامة ما الذي يحدث للزيت عند تكرار استخدامه الزيت المعاد استخدامه الخسائر مخاطر الزيت المعاد استخدامه الزيت مواد مسرطنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

ترشيحاتنا

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

أرشيفية

ذكرى انتصارات أكتوبر.. حكاية أعظم حرب تحرير خططت لها العقول المصرية

اعتصام الوفد

جريدة الوفد ترحب بالزملاء في يوم السبت التضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور البلشي

بالصور

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة

وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد