قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

هل تعلم أنه في كل مرة تقوم فيها بقلي البطاطس أو الدجاج فى نفس الزيت من أجل توفير المال هذا قد يضر بصحتك ويكلفك الكثير من الخسائر الصحية والمادية.

الزيت المعاد استخدامه القاتل الصامت في مطبخك

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، استخدام الزيت لأكثر من مرة قد يحوّل هذا العنصر البسيط في مطبخك إلى قاتل صامت، يحمل في طيّاته مركبات سامة، ومواد مسرطنة، ودهونًا فاسدة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة.

ما الذي يحدث للزيت عند تكرار استخدامه؟

عند تعرّض الزيت لدرجات حرارة عالية مرارًا، تحدث له تغيّرات كيميائية ضارة:

يتأكسد ويتحوّل إلى مركبات ضارة.

يُنتج مادة الأكرولين ذات الرائحة النفاذة وهي مادة مهيّجة ومسرطنة محتملة.

يتحوّل إلى مصدر للدهون المتحوّلة التي ترتبط بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يفقد خصائصه الغذائية بالكامل ويصبح حملاً سامًا على الكبد والجهاز الهضمي.

مخاطر الزيت المعاد استخدامه

1. السرطان

عند تسخين الزيت لعدة مرات، تتكون مواد مثل الأكرلاميد والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات PAHs، وهي مركبات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

2. أمراض القلب

الدهون المتحوّلة التي تنتج من تكرار القلي تؤدي إلى رفع الكوليسترول الضار LDL وخفض الكوليسترول الجيد HDL.

3. عسر الهضم والتهابات المعدة

الزيت المتأكسد يهيّج بطانة المعدة، ويسبب الغثيان، الانتفاخ، وأحيانًا الإسهال.

4. أضرار على الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن الزيوت المعاد تسخينها قد تُحدث التهابات عصبية وتؤثر على الذاكرة على المدى الطويل.

كيف تعرف أن الزيت لم يعد صالحًا للاستخدام؟

تغيّر اللون أصبح داكنًا

رائحة مزعجة أو نفاذة

دخان كثيف عند التسخين

رغوة على سطح الزيت

لزوجة أعلى من المعتاد

إذا لاحظت أحد هذه العلامات تخلّص منه فورًا.

نصائح للتقليل من مخاطر استخدام الزيت

