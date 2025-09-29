لتحسين الذاكرة.. تناول نصف ملعقة من هذا الزيت يوميا مع الماء الدافئ

هل تعلم أن مكونًا شائعًا في مطبخك، ربما تجده على رفوف مطبخك، يمكن أن يقلل من خطر فقدان الذاكرة؟ ليس مجرد حبوب باهظة الثمن، ولا غذاءً خارقًا فاخرًا، بل هو مجرد "سائل ذهبي"، يزعم العلماء أن هذا الزيت من أقوى أغذية الدماغ في العالم، تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع الماء الدافئ يوميًا يُحسّن الذاكرة.

أظهرت دراسة واسعة النطاق، أُجريت على 92,383 بالغًا على مدى 28 عامًا، أن تناول 7 جرامات يوميًا من زيت الزيتون يُخفّض خطر الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 28%، كما وجد بحث آخر أجرته المعاهد الوطنية للصحة أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز بانتظام يُحسّن وظيفة الحاجز الدموي الدماغي.

يحتوي زيت الزيتون على دهون صحية وبوليفينولات، هذا المزيج الفريد لا يُنتج سعرات حرارية، بل يحمي صحة الدماغ بفعالية.

تُحسّن الدهون الصحية، أو الدهون الأحادية غير المشبعة، تدفق الدم وتُخفّض الكوليسترول الضار، تُعدّ الدهون الصحية حليفًا لأغشية خلايا الدماغ، وتُساعد في الحفاظ على مرونتها وكفاءتها.

البوليفينولات هي مضادات أكسدة نباتية، تُحارب البوليفينولات الإجهاد التأكسدي وتُقلل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في ضعف الذاكرة، كما تُساعد على إزالة لويحات بيتا أميلويد وتشابكات تاو، وهي بروتينات سامة مرتبطة بمرض الزهايمر.

تناول زيت الزيتون بهذه الطريقة للحصول على الفوائد المثلى

عند اختيار زيت الزيتون المثالي، تأكد من أنه طازج ومعصور على البارد ومُخزن في زجاجة داكنة، اختيار زيت الزيتون البكر الممتاز يُوفر أقصى الفوائد، لاحتوائه على أعلى مستويات مضادات الأكسدة والبوليفينول.

تناول كوبًا دافئًا من الماء وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة (حوالي 2.5 مل) من زيت الزيتون، قلّب جيدًا وتناوله صباحًا على معدة فارغة أو قبل الوجبات إذا كان ذلك مناسبًا، تذكر أن تناوله بانتظام، وليس من وقت لآخر، له فوائد مثبتة في تحسين الذاكرة، تجنب استخدام الماء الساخن جدًا، لأنه قد يتلف البوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون، هذه العادة البسيطة قد تساعد أيضًا على الهضم، وتقلل الالتهابات، وتدعم صحة القلب، وتساهم في شيخوخة صحية عند المواظبة عليها.

أشياء يجب مراعاتها قبل استهلاك زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن أو زيادته أن يكونوا حذرين للغاية قبل تناول زيت الزيتون مع الماء.

قد يُصاب بعض الأشخاص بالغثيان أو الإسهال بسبب زيت الزيتون، ابدأ بجرعة صغيرة وراقب استجابة الجسم.

للدهون الصحية ومضادات الأكسدة خصائص مُميِّعة للدم، وزيت الزيتون غنيٌّ بها، ينبغي على مَن يتناولون أدويةً أخرى مُميِّعة للدم استشارة الطبيب قبل إضافة زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي اليومي.

المصدر: timesofindia.